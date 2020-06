Justin Bieber publica foto de show de Paul McCartney e diz ser de sua turnê

O cantor canadense Justin Bieber cometeu uma gafe engraçadíssima nesta segunda-feira (15) em seu Twitter. Para comemorar oito anos desde sua primeira turnê, a "Believe tour", o intérprete de "Yummy" e "Love Yourself" publicou uma foto de um show lotado que, supostamente, seria seu.

8 years since Believe . Thanks pic.twitter.com/DkZa4Oq3D3 — Justin Bieber (@justinbieber) June 15, 2020

No entanto, a foto em questão mostra uma apresentação do ex-beatle Paul McCartney na Cidade do México, em 2012. O tuíte ainda está no ar e, para aumentar a confusão, o canadense ainda republicou a fala de uma fã brasileira que ressalta um trunfo de Bieber sobre o britânico.

Em sua turnê Believe, o jovem de então 18 anos se apresentou na mesma arena visitada anteriormente por sir Paul McCartney, o Zócalo. Neste show, ele atraiu um público de mais de 300 mil pagantes; cerca de 100 mil a mais que o inglês.

A gafe de Bieber e a provocação dos internautas iniciaram uma pequena guerra virtual entre beliebers (fãs do cantor canadense) e beatlemaníacos (fãs do quarteto de Liverpool).

Esta improvável e um tanto esquisita rivalidade existe desde 2013, quando o show de Bieber superou em número outro concerto de Paul. Surpreendentemente, a briga parece ter resistido ao tempo, fazendo os nomes de ambos artistas subirem ao topo dos trending topics nesta terça-feira (16).

Você tem lado nessa treta?