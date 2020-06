Cinema drive-in do Belas Artes tem ingressos esgotados para todas as sessões

Com primeira sessão nesta quarta-feira (17), o cinema drive-in montado no América Latina em parceria com o Petra Belas Artes viu esgotar em poucos dias todos os ingressos colocados à venda para as próximas quatro semanas.

A partir de amanhã, serão vendidas entradas para mais duas semanas de programação, entre 14 e 26 de julho.

Entre os filmes da lista, estão reapresentações de Apocalypse Now, Pulp Fiction, Mad Max – Estrada da Fúria, Laranja Mecânica e outros.

O valor continua sendo R$ 65 por carro, sendo a capacidade total do drive-in de até 100 carros. Para comprar seu ingresso, basta acessar o site da Sympla e escolher a sessão desejada.