Atriz Ester Expósito revela planos para o futuro e surpreende fãs

View this post on Instagram

Más espectacular y poderosa que nunca… @ester_exposito nos revela, en exclusiva, la emoción de iniciar un nuevo capítulo tras #Élite, lo que aprendió de ‘Carla’ y qué es lo que la ha marcado como actriz. Lee todo sobre su vida post ‘Marquesita’ en nuestra entrevista en LINK EN BIO #EsterExposito #GlamourJulio ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Fotógrafo: @dannielrojas Styling: @victorblancostudio Make-up: @Alex_saint Hair: @jesusdepaula Ayudante fotografía: @soyantoniosaavedra Edición digital: @_davidlorenzo_ Producer: @chusac Production: @chuvicproductions Videographer Director: @juanma_coderch Digital Edition: @_davidlorenzo_ Photo Assistant 1: @soyantoniosaavedra