Penny Lane, rua de Liverpool imortalizada pelos Beatles, pode ser renomeada em controvérsia racista

O movimento Black Lives Matter tem modificado a paisagens das grandes cidades, exigindo a retirada, ou derrubando com as próprias mãos, estátuas e monumentos que são marcos racistas na sociedade. E isso também serve para um dos símbolos da cultura pop: Penny Lane, rua de Liverpool imortalizada no single dos Beatles lançado em 1967.

The Beatles e o empresário, Brian Epstein / Hulton Archive/Getty Images

Ao que tudo indica, o endereço foi batizado em homenagem a James Penny, um comerciante de escravos que, inclusive, foi ao Parlamento Britânico para se opor à abolição da escravatura. No decorrer da semana passada, placas da rua amanheceram pichadas com a inscrição: "RACISTA".

No museu de escravidão local, Penny Lane é listada como um dos logradouros ligados à escravidão na cidade portuária. Mas não é tão simples assim. Segundo o jornal Sky News, o próprio museu admite que a origem do nome da rua ainda carece de clareza. "Há ainda um debate se Penny Lane recebeu esse nome em homenagem a James Penny, mas a evidência não é conclusiva. Nós estamos pesquisando com afinco a questão", diz um tuíte da instituição.

Our thoughts on Penny Lane’s history, the research into its name and the need to be responsive to new evidence. pic.twitter.com/PAweUw2vCK — International Slavery Museum (@SlaveryMuseum) June 12, 2020

Steve Rotherham, prefeito da região metropolitana de Liverpool, não descartou uma mudança na via caso se comprove as raízes do nome da rua. "Se algo precisar ser feito, eu diria que a placa e a rua estão sob risco de serem renomeadas".

