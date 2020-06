Oscar 2021 é adiado em dois meses

A 93ª edição dos Oscars acontecerá dois meses mais tarde que o previsto, crescendo a lista de eventos cancelados ou adiados por conta da pandemia de coronavírus. A nova data foi anunciada nesta segunda-feira (15): a cerimônia deverá ocorrer em 25 de abril.

A data de lançamento limite para se inscrever na premiação também foi extendida, com boa parte dos filmes tendo sua estreia adiada por conta do fechamento das salas de cinema. Agora, poderão se inscrever para o Oscar 2021 obras lançadas entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021.

Para animações, documentários, curtas e longas internacionais, a data limite é 1º de dezembro de 2020. Finalmente, para categorias como melhor filme, melhor trilha sonora original e canção original, a data foi movida para 15 de janeiro de 2021.

O formato da cerimônia ainda está por ser definido, com as gigantescas multidões de artistas, técnicos e imprensa presentes na noite do prêmio sendo uma preocupação em potencial.

Por sua vez, o "Oscar britânico", o BAFTA, também adiou sua edição de 2021 para duas semanas antes dos prêmios da Academia, em 11 de abril.