Netflix: 5 séries médicas asiáticas escondidas no catálogo

Algumas séries médicas asiáticas são pouco conhecidas e estao escondidas no catálogo da Netflix. Descubra quais são:

Chocolate

Lee Kang sonhava em ser um cozinheiro, mas acabou se tornando um neurocirurgião. Na infância, ele conheceu a Moon Cha-Young e lhe serviu um prato de comida, um gesto que fez a menina se tornar uma chef de cozinha.

Hospital Playlist

A série de televisão sul-coreana que conta a história de cinco médicos que são amigos desde que entraram na faculdade de medicina em 1999.

Life

No centro médico da melhor universidade da Coreia, os ideais de um medico dedicado aos pacientes entram em conflitos com os do CEO do Hospital.

Wake Up

Após ser responsabilizado por uma morte no hospital onde trabalha, um anestesista traumatizado tenta lidar com o sistema corrupto que o cerca.

Reprodução / Netflix

Honra Teu Nome

Heo Im é um médico da Dinastia Joseon especialista em acupuntura que viaja no tempo e se vê na atual Seul, capital da Coréia do Sul. Lá ele conhece Choi Yeon-Kyung, uma médica que acredita firmemente e somente na medicina moderna.