Ludmilla expõe áudios e conversas que detalham briga com Anitta

O desentendimento entre Ludmilla e Anitta, no fim de setembro de 2019, à época do Rock in Rio, voltou à tona agora, depois que a última citou a ex-amiga em seu programa do Multishow na última sexta-feira (12). No mesmo dia, a autora de "Verdinha"foi ao Instagram para falar sobre o assunto, mas, nesta segunda-feira (15), resolveu detalhar a briga, com áudios, prints e trechos narrados, tudo compilado em um vídeo de 11 minutos publicado no Instagram.

O material começa com um áudio em que Ludmilla relata a Anitta que está sendo atacada nas redes sociais por ter dito que "Onda Diferente" era uma composição sua. O chamado feat, entre as duas e Snoopy Dog, foi escrito de fato por Ludmilla, mas registrado como autoria dos três. Ivete Sangalo, que cantou no Rock in Rio, fez um cover da música.

"Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha", diz Ludmilla, que, a essa altura, não sabia que a música também tinha registro de Anitta como compositora.

Anitta argumentou que os fãs deveriam estar indignados pois Ivete Sangalo teria um "histórico" de desentendimento com ela.

No vídeo, Lud comenta: "O maior problema foi sempre ela com a falta de verdade. Eu já tinha dado 50% da música. Se ela tivesse agido com verdade comigo, falar para mim: 'Vou botar meu nome lá porque participei da produção da música e vou ganhar uma moral de compositora', eu ia falar: 'Show! Bota seu nome lá'. Mas ela agiu por trás, fez de maldade, sem eu saber, sem meu consentimento, botou o nome dela na minha música e ficou deixando eu parecer maluca!", explica Ludmilla.

Em seguida, ela confronta um áudio em que Anitta diz desconhecer estar registrada como autora com prints. "Tem eu como compositora? Acho difícil, eu não pedi nada. Só se a Warner colocou", fala Anitta sobre a gravadora das duas em um áudio para a outra cantora.

Ela fala ainda de ter desistido do projeto Combatchy, feat de Anitta com Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca. "Eu até estava nessa música, cheguei a gravar a voz. As meninas [que participaram] não tem nada a ver com isso, é com a Anitta. Mas eu já estava cansada, essas histórias, essas mentiras, o jeito sonso, o cinismo. Cansada de engolir ela com esse ego. Aguentei muita coisa de boca calada para não ter briga. Espero que seja a última vez que eu tenha que tocar nesse nome e falar desse assunto. Isso me traz uma sensação muito ruim", diz Ludmilla.

Por fim, a cantora chama Anitta de "ardilosa e manipuladora" e quer só distância. " Vocês, fãs, são muito privilegiados de ter ela só de distância, ali do palco. Se vocês tiverem um dia de convívio com a pessoa, vão se desapontar"

