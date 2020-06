Lançamentos da Netflix: mais de 20 novidades chegam ao catálogo nesta semana; confira a lista completa

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (15)

Queen + Adam Lambert — O Show Deve Continuar

Último Voo para Abuja

Disponível a partir de terça-feira (16)

A Comédia dos Pecados

Disponível a partir de quarta-feira (17)

Professor Iglesias (2ª temporada)

Disponíveis a partir de quinta-feira (18)

Olhos de Gato

A Ordem (2ª temporada)

Disponíveis a partir de sexta-feira (19)

Bala Perdida

O Bebê do Elevador

Bebês em Foco (2ª temporada)

Cidade Cirandinha

Coisa Mais Linda (2ª temporada)

Expresso do Destino

Feel the Beat

Jogo da Lava

One Way for Tomorrow

Pai, Filho, Pátria

The Politician (2ª temporada)

Revelação

The Sinner (3ª temporada)

Wasp Network — Rede de Espiões

Disponível a partir de sábado (20)