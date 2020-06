Guitarrista do 5 Seconds of Summer é acusado de assediar menor de idade

O guitarrista Michael Clifford, da banda 5 Seconds of Summer, foi acusado de assédio por uma fã no Twitter neste domingo (14). Ela afirma que, na época, ainda era menor de idade e o guitarrista a teria tocado "de forma inapropriada" quando ela o abordou para pedir autógrafo após um show.

A fã afirmou ainda que Clifford a convidou para ir a um quarto de hotel, mas ela recusou. As acusações viralizaram no Twitter e a conta foi apagada. Algum tempo depois, o músico se pronunciou e negou o caso.

"P*** merda. Eu estou com o coração quebrado enquanto leio estas coisas — elas são muito além de falsas. Os seguranças nunca me deixaram interagir com a plateia, e, mesmo se deixassem, eu nunca faria isso. Eu nunca faria nada parecido com isso. Estou muito chateado", escreveu.

holy shit. i am heartbroken to read these things that are being said – they are just BEYOND untrue. i was never allowed in the crowd i only ever watched at front of house – and i would've never EVER done that. i wouldf NEVER do anything like that. i'm so fucking upset

— michael clifford (@Michael5SOS) June 15, 2020