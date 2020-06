Ester Expósito estampa capa da revista mexicana 'Glamour' e arranca elogios

View this post on Instagram

La emoción de vivir una nueva etapa tras “La Marquesita” ✨@ester_exposito nos cuenta más sobre cómo fue trabajar junto a @manolocaro y cómo se ve en el futuro. ✨ Lee la entrevista completa en LINK EN BIO💞 ¡Amarás las fotos y todo lo que nos reveló! 💞 #esterexposito #GlamourJulio