Amybeth Mcnulty fala o que sentiu com o cancelamento de Anne with an E

Amybeth Mcnulty, atriz que interpreta a personagem principal de Anne with an E, falou abertamente, em uma entrevista sobre o que sentiu com o cancelamento da série.

"É uma destas coisas em que, você sabe, tudo chega a um fim eventualmente”, afirmou a atriz. Ela ainda afirmou que nunca se sentiu pronta para dizer adeus.

Confira a fala de Amybeth Mcnulty:

🎬 Amybeth fala sobre cancelamento de Anne with an E, futuros projetos e mais para o ET Canada. Confira agora a entrevista legendada! Via Twitter.com/AmybethBRA Posted by Anne with an "E" Fandom on Thursday, February 13, 2020

