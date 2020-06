‘365 DNI’: o novo sucesso da Netflix terá continuação?

365 DNI tem um final surpreendente, e é bom se lembrar de que o filme é baseado nos livros de Blanka Lipinska. Ou seja, há mais história pela frente.

No segundo livro, Ten Dzien (Dez Dias, em português), descobrimos o destino de Laura e o desenrolar do seu relacionamento com Massimo. Além disso, o capítulo é focado na trama, e não tanto na parte picante.

Com o atual sucesso de 365 DNI, a sequência deve, sim, acontecer — apesar de a Netflix ainda não ter se pronunciado sobre o assunto.