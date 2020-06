Netflix: 8 séries com médicos e enfermeiras em tramas que você não pode perder

A Netflix possui séries com doutores e enfermeiras para todos os gostos. Descubra oito delas:

Virgin River

Melinda responde a um anúncio para trabalhar como enfermeira na remota cidade de Virgin River, pensando que este será o lugar perfeito para começar de novo e deixar suas memórias dolorosas para trás.

Tiempos de Guerra

Em 1921, as enfermeiras de elite de Madri salvaram vidas e encontraram amizade e romance em um hospital estabelecido no norte da África para soldados na Guerra do Rife.

Grey's Anatomy

Estrelado por Meredith e outros médicos, a série mostra como o trabalho no Gray Sloan Memorial Hospital é repleto de drama e dificuldades, quase tanto como a vida pessoal.

Outlander

Claire Randall é uma enfermeira de combate em 1945. Ela é misteriosamente transportada no tempo e enviada para 1743, para uma vida cheia de romance e riscos desconhecidos.

Honra Teu Nome

Heo Im é um médico da Dinastia Joseon especialista em acupuntura que viaja no tempo e se vê na atual Seul, capital da Coréia do Sul. Lá ele conhece Choi Yeon-Kyung, uma médica que acredita firmemente e somente na medicina moderna.

Hospital Playlist

A série de televisão sul-coreana que conta a história de cinco médicos que são amigos desde que entraram na faculdade de medicina em 1999.

Chocolate

Lee Kang (Yoon Kye-Sang), que sonhava em ser um cozinheiro, mas acabou se tornando um neurocirurgião. Na infância, ele conheceu a Moon Cha-Young (Ha Ji-Won) e lhe serviu um prato de comida, um gesto que fez a menina se tornar uma chef de cozinha.

Lenox Hill

Série documental que acompanha quatro médicos tentando conciliar a vida pessoal e a dedicação aos pacientes.