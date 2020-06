Margareth Menezes lança projeto de lives com mulheres negras inspiradoras

A cantora Margareth Menezes lança, nesta segunda-feira (15), uma série de lives com mulheres negras e representantes de diversos meios – cultural, acadêmico e ativista. As transmissões serão na conta oficial do Instagram da artista.

O projeto intitulado Live da Maga – Inspiração, Conhecimento e Empatia vai abordar temas como antirracismo, produção cultural, saúde e vivências pessoais. As lives, cinco no total, ocorrerão de 15 a 19 de junho, sempre às 21h.

"Estamos em um momento em que esclarecimento e troca é algo fundamental para entendermos todas as frentes de nossa sociedade", reflete Margareth. "Sinto que essa semana de conhecimento, com diversas mulheres, que atuam em diversas áreas e são vozes importantes, é algo necessário para ajudar no processo como um todo e assim gerar maior empatia".

Confira a programação completa: