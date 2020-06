Museu de Arte Moderna de SP apresenta ateliês de artistas em lives no Instagram

O MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo inicia neste sábado (13) uma série de lives para apresentar ateliês de artistas. A ação celebra o lançamento da edição de 2020 do Clube de Colecionadores do Museu, programa criado para fomentar o colecionismo e incentivar a produção artística brasileira.

A programação do #LiveNoAteliê acontece aos sábados no Instagram @mamoficial, às 15h, com conversas entre os artistas e os curadores Eder Chiodetto e Felipe Scovino.

Neste sábado, é a vez do fotógrafo paraense Guy Veloso, que fez parte da edição de 2011 do Clube de Colecionadores de Fotografia. Por cerca de vinte anos, ele viajou por estados brasileiros para registrar rituais de penitentes, de irmandades secretas e místicas do país, que saem durante a quaresma e a semana santa à noite em procissão rezando por espíritos sofredores. No encontro virtual, ele fala sobre essa experiência e compartilha sua pesquisa em torno da religiosidade e das investigações acerca do uso do corpo como transcendência.

No dia 18 de junho, Artur Lescher abre seu espaço de trabalho para falar sobre sua pesquisa e da articulação que faz entre matéria, forma e pensamento. Lescher participou da edição de 2017 do Clube de Colecionadores de Gravura.

O espaço físico do MAM São Paulo está fechado por conta da pandemia de covid-19, mas o museu continua com programação online com ações artísticas, culturais e educativas que convidam a refletir, pesquisar e inspirar.