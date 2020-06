5 podcasts para entender a história da luta antirracista no Brasil

Se você já foi a uma consulta com um terapeuta, conhece alguém que foi ou viu uma na televisão, você deve saber que é comum falarmos sobre o nosso passado durante as sessões. Isto é porque, entendendo como nos tornamos quem hoje somos, as experiências que nos transformaram e as circunstâncias nas quais crescemos e nos desenvolvemos, podemos entender melhor nosso presente, e, às vezes, criar melhores condições nosso futuro.

O estudo da história é um pouco como isso. Quando entendemos os acontecimentos e as condições que criaram nosso país, nossas relações sociais, nossas atuais classes e instituições, entendemos porque estamos como estamos hoje.

Entender a história das lutas de pessoas negras, indígenas, imigrantes e todos que ergueram nosso país (muitas vezes, literalmente, construindo nossas ruas e monumentos e edifícios) é essencial para entendermos como cada um de nós vive hoje.

Selecionamos alguns podcasts importantíssimos para ouvir brasileiros de hoje contanto histórias de brasileiros de ontem, focando na história preta do Brasil. Coloque pra tocar enquanto lava a louça, limpa a casa ou só relaxa no fim da tarde, e aproveite estas importantíssimas aulas de história gratuitas:

#8: Feminismo negro (Maria vai com as outras)

"Socióloga Márcia Lima fala da importância das mulheres negras na história do feminismo, explica o que é interseccionalidade e por que é importante e conta do seu trabalho pesquisando raça, gênero e justiça racial."

20 de Novembro (História Preta)

Uma reflexão sobre o quilombo de Palmares, seu líder, Zumbi, e por que suas histórias são tão importantes para a luta antirracista até hoje.

Entrevista com a escritora Conceição Evaristo e a história de Maria Firmina dos Reis #02

"Uma entrevista com Conceição Evaristo, a escritora homenageada do Prêmio Jabuti deste ano, e a história da maranhense Maria Firmina dos Reis (1822-1917), primeira mulher a publicar um romance abolicionista na América Latina e a primeira autora negra a publicar um livro em todos os países de língua portuguesa."

#02 História de mulheres negras: Por que não nos contam?

"No episódio 3 do podcast das Afroricas$, Eduarda Sena convida Gabriella Safe e Larissa Oliveira para falar sobre sobre o esforços de milhares de mulheres que vieram antes de nós para que hoje pudéssemos nos enxergar em melhores posições."

Pretas na Rede #33 – FUNK

Um papo descontraído sobre as origens do funk carioca, como ele saiu principalmente de vozes negras e periféricas para ganhar o país.