Live neste sábado discute ícones LGBT+ através das gerações

Em celebração ao mês de junho, símbolo do movimento pela diversidade sexual e de gênero, a atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh participam neste sábado (13) de uma transmissão ao vivo sobre a importância da representatividade. A live, que começa às 20h15, faz parte da quarta edição do evento TODXS Conecta.

Intitulada como “De Cássia Eller a RuPaul: o poder da representatividade na formação de indivídues LGBTI+”, a transmissão será feita pela página do Facebook e no canal do Youtube da TODXS.

Antes da conversa com as artistas, às 19h, vai rolar um debate sobre LGBTfobia nas escolas brasileiras, e a evasão escolar de estudantes que compõem a sigla. O bate-papo terá presença de Luma Andrade, primeira professora doutora travesti de uma universidade pública federal, e Mara Beatriz, jornalista e integrante do coletivo do "Mães pela Diversidade".

Também tem atração para este domingo (14), quando o médico Vinícius Borges e o ator e influenciador Gabriel Comicholi discutirão sobre a vivência de pessoas soropositivas.