BLM: Netflix disponibiliza filmes com histórias negras de graça no YouTube

Em uma ação relacionada ao movimento Black Lives Matter e à luta de pessoas negras nos Estados Unidos, a Netflix disponibilizou três que contam histórias que refletem a experiência negra no país.

As obras estão na íntegra no canal oficial da Netflix no YouTube. Confira as sinopses e os links para assistir cada uma:

A 13ª Emenda

Documentário dirigido pela consagrada Ava DuVernay, representa uma verdadeira aula sobre o sistema policial e prisional dos Estados Unidos e suas vergonhosas alianças com o sistema escravocrata e o racismo. Assista aqui:

Strong Island

Neste documentário, o diretor Yance Ford explora as circunstâncias da trágica e violenta morte de seu irmão de 24 anos, e como o assassino (um homem branco) saísse livre e ileso do sistema judicial. Assista:

Zion

Curta documental que acompanha Zion Clark, um adolescente que nasceu sem as duas pernas, e tornou-se lutador competitivo após anos em abrigos para órfãos. Assista:

BÔNUS: Explicando – Desigualdade econômica racial

Neste episódio da série Explicando, produzida pela Netflix em parceria com o veículo norte-americano Vox, especialistas explicam por que, séculos após a abolição do sistema que escravizou negros nos Estados Unidos, existe um abismo crescente entre a renda de famílias brancas e famílias negras. Assista na íntegra: