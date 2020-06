As 5 melhores séries de comédia da Netflix

​Você está procurando uma boa série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Séries de comédia na Netflix

BoJack Horseman

Conheça o cavalo mais adorado da TV dos anos 90, vinte anos mais tarde. Agora é um rabugento insuportável com um coração de… não, de ouro não… algo parecido. Latão?

Fuller House

As aventuras da família Tanner continuam: DJ Tanner-Fuller partilha a sua casa com a irmã Stephanie e a amiga Kimmy, e juntas as três educam os seus três filhos.

Good Girls

Três pacatas donas de casa bolam um roubo ao supermercado local para sair do buraco e conquistar a independência.

The Good Place

Depois de morrer, a egocêntrica Eleanor é enviada por engano ao lado bom do Além. Agora ela está determinada a se tornar uma pessoa melhor para continuar lá.

Jane The Virgin

Depois de jurar que permaneceria virgem até o casamento, Jane Villanueva fica grávida por um erro médico. Hora de revisar os planos para o futuro…