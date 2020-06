Netflix divulga trailer do filme Wasp Network, com Wagner Moura e Penélope Cruz

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (11), o primeiro trailer do filme "Wasp Network: Rede de Espiões", com Wagner Moura, Penélope Cruz, Ana de Armas e Gael García Bernal.

O longa estreia no dia 19 de junho e é baseado no livro "Os Últimos Soldados da Guerra Fria", do brasileiro Fernando Morais. A história gira em torno de espiões cubanos, que se infiltram em grupos contra Fidel Castro nos Estados Unidos para tentar derrubá-lo.

Veja também:

Elton John, Di Ferrero, Ivete Sangalo e mais: confira os lançamentos do dia dos namorados

Luísa Sonza e Vitão lançam clipe juntos e negam boatos de romance: ‘era música

Wagner Moura e Ana de Armas já trabalharam juntos em uma produção recente da Netflix: "Sergio", que conta a história do diplomata brasileiro Sergio Vieira de Melo na ONU (Organização das Nações Unidas).