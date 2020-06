Netflix: 5 filmes que estão em alta para você assistir hoje mesmo

​Você está procurando um bom filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque Metro Jornal selecionou cinco opções disponíveis na plataforma de streaming.

Filmes populares na Netflix

365 DNI

Uma executiva de espírito livre vive um relacionamento sem graça até se tornar refém de um chefe da máfia, que estabelece um prazo para que ela se apaixone por ele.

Amor sem Escalas

Ryan Bingham voa o mundo a trabalho sem parar, até que conhece Alex e descobre que a vida não vale pelas viagens, mas pelas conexões que fazemos pelo caminho.

Bravura Indômita

Após o assassinato de seu pai, uma garota de 14 anos contrata o oficial beberrão Reuben Cogburn para ajudá-la a se vingar do assassino.

The Last Days of American Crime

Um ladrão de bancos participa de um plano para cometer um último grande assalto antes do governo ativar um sinal mental que acabará com todas as atividades criminosas.

Rei Arthur — A Lenda da Espada

Após retirar uma espada mágica de uma pedra, o destino de um jovem é revelado: ele será rei. Mas, antes ele terá que brigar pelo trono.