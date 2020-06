Netflix: 10 filmes românticos para assistir no 'Dia dos Namorados'

O dia dos “Dia dos Namorados” chegou! Confira uma lista especial de filmes para esta data:

1.Quando nos conhecemos

Noah consegue ter a noite de seus sonhos com a garota por quem é apaixonado, mas logo após ela deixa de demonstrar interesse por ele e fica na friend zone. Ele passa os próximos três anos tentando entender o que fez de errado, até que um dia tem a chance de voltar no tempo e alterar o que aconteceu durante aquela noite.

2.De Volta Para Casa

Recém separada do marido, Alice Kinney decide recomeçar a sua via se mudando para sua cidade natal, Los Angeles, com as suas duas filhas. No entanto, um novo amor chega.

3.Elisa e Marcela

Em 1901, Elisa adora uma identidade masculina para poder casa com a mulher que ama, Marcela. No entanto, as mentiras sempre são descobertas.

4.Um Resgate Do Coração

O casamento de Kate acaba e ela resolve fazer uma viagem sozinha para a África. Lá ela encontra novos objetivos de vida, mas também um novo amor.

5.Um Reino Unido

O casamento de uma inglesa com um herdeiro real de Boatswana causa um escândalo diplomático, mas o casal luta contra tudo e todos em nome do amor.

6.Ricos de Amor

Teto é um jovem rico que quer conquista Paula, mas para isso precisa contar uma mentira que pode virar sua vida de cabeça para baixo.

7.Como Eu era Antes de Você

Lou passa a cuidar de um homem rico que ficou tetraplégico em um acidente, mas viver uma história de amor não fazia parte dos seus planos.

8.Por Lugares Incríveis

Dois adolescentes passam por momentos difíceis e embarcam em uma jornada transformadora enquanto descobrem o amor.

9.Your Name

Uma entediada garota do campo começa a acordar no corpo de um garoto da cidade grande, mas a vida que ela sempre sonhou guarda desafios.

10.A Escalada

Um jovem de origem humilde decide escalar o Monte Everest para impressionar a mulher que ama.