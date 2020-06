Luísa Sonza e Vitão lançam clipe juntos e negam boatos de romance: 'era música'

Após boatos de que estariam juntos, Luísa Sonza e Vitão lançaram a música "Flores" nesta sexta-feira (12), com um clipe sensual. A cantora, no entanto, negou os rumores: "Era música car**", escreveu no Twitter.

"Cês tão indo, eu tô voltando", completou Sonza. Os dois tinham publicado uma foto juntos e mudado suas descrições na rede social com o nome um do outro.

Os dois já tinham lançado uma música juntos em setembro do ano passado, "Bomba Relógio". "Dia dos namorados com Luiza Sonza e #FLORES de surpresa", escreveu Vitão ao divulgar o novo som. Confira o clipe: