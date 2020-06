Kourtney Kardashian compartilha foto sem maquiagem e mostra sua beleza natural aos 41 anos

Kourtney Kardashian tem sido muito simples e natural em suas redes sociais, mostrando que ela não precisa de maquiagem para ficar perfeita.

Através de suas histórias no Instagram, a mais velha do clã Kardashian posou com uma amiga sem uma gota de maquiagem e cabelos desgrenhados, surpreendendo seus fãs. Essa imagem encantou seus seguidores, pois a elogiaram por ser simples, pois todas as mulheres olham em casa.

"Quão bonita Kourtney é a mais bonita", "Adoro a simplicidade de Kourt é admirável", "Ela é muito bonita e naturalmente mais", "Obrigada Kourt por mostrar como você é", foram algumas das reações nas redes.

