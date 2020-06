Dia dos Namorados dá pontapé inicial à programação recheada de lives

Quarentena ou não, a música nunca para. Por isso, hoje e neste fim de semana a programação está bombando de lives para você assistir na internet e na televisão. Só não dá para dizer que não tem nada para fazer… Confira as atrações.

O destaque de hoje fica por conta da dupla Bruno & Marrone, no Música na Band Live, a partir das 22h30. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM já antes do show ao vivo, para um esquenta regado a sucessos da dupla.

Lives românticas garantem a trilha sonora do Dia dos Namorados. Às 19h, tem Roupa Nova e Daniel, além do minifestival com apresentações de Nando Reis, Anavitória e Duda Beat. Às 20h, o cantor Silva faz seu show, e, às 21h30, Lulu Santos canta seus maiores sucessos amorosos, direto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Amanhã a programação continua pelo YouTube. Tem shows de Thiaguinho (15h), Elba Ramalho (16h), Fafá de Belém (17h), Xand Avião (19h), Roberta Miranda (19h) e Carlinhos Brown (20h). O Festival 360 reúne Naiara Azevedo, Joelma, Solange Almeida e Lauana Prado, a partir das 20h.

A cantora Claudia Leitte começa o domingo com pocket show inédito no Música na Band Especial, a partir das 13h, apresentando seus maiores sucessos. Para fechar o fim de semana com chave de ouro, a “Live das Patroas” promete arrasar a internet com muito sertanejo em uma parceria de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, às 17h, pelo YouTube.