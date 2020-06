'Destacamento Blood': novo longa de Spike Lee estreia na Netflix

Em um momento oportuno, Spike Lee lança mais uma façanha cinematográfica para revisitar a história. Estreando nesta sexta-feira (11) na Netflix, “Destacamento Blood”, à primeira vista, pode parecer mais um filme de guerra americano. Porém, ao elencar o ponto de vista de protagonistas negros, o diretor novamente traz à tona um debate que ecoa de forma viva nas ruas ainda hoje.

No longa, quatro veteranos que lutaram na Guerra do Vietnã (1955-1975) pelos Estados Unidos – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock Jr.) – voltam ao país do sudeste asiático para desenterrar um tesouro que haviam escondido e ir atrás do corpo de seu ex-líder.

Em tom cômico e se utilizando das narrativas de filmes militares americanos, a trama serve de pano de fundo para discutir como a Guerra do Vietnã afetou homens negros americanos, que foram mandados em grande número para o front de batalha. Não só isso, também consegue fazer a conexão com os dias atuais. Paul, um dos membros do grupo, é republicano pró-Trump.

Marcada para acontecer em maio, a edição deste ano do Festival de Cannes, cancelada, traria na sua programação “Destacamento Blood”. O lançamento na Netflix, no entanto, dá destaque à obra de Spike Lee em um momento em que o universo cultural abraça, oportunamente, a causa antirracismo.