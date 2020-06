Após invasão da Globo, Bonner e Renata Vasconcelos ganham folga

Os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos ganharam folga do Jornal Nacional até sábado,após um homem armado com faca ter invadido a sede da TV Globo no Rio de Janeiro, na última quarta-feira.

O homem fez a jornalista Marina Araújo como refém e exigiu encontra com Renata Vasconcelos, e só soltou a refém quando a jornalista apareceu no corredor, em encontro mediado pela polícia.

Segundo a colunista Fábia de Oliveira, do jornal O Dia, Renata ficou chocada e chorou ao saber que estaria sendo alvo de ameaças, ainda mais no dia de seu aniversário.

De acordo com o Notícias da TV, do Uol, o Jornal Nacional será apresentado nestes dois dias por Mariana Gross e Hélter Duarte.