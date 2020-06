Academia anuncia mudanças no Oscar e iniciativas para promover diversidade na premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, anunciou algumas mudanças na premiação a partir de 2022.

Atualmente, são indicados de 5 a 10 longas para a categoria "Melhor Filme", a mais importante da premiação. No ano passado, foram nove filme indicados e, em 2018, oito. Com as novas regras, dez filmes terão que ser indicados, obrigatoriamente.

A Academia também já foi bastante criticada em anos anteriores pela falta de diversidade nas premiações. No ano passado, por exemplo, nenhuma mulher foi indicada na categoria "Melhor Diretor".

Sendo assim, a Academia anunciou a criação de uma força-tarefa, junto com o Sindicato dos Produtores de Hollywood, para estabelecer padrões de representatividade e inclusão para que os filmes possam concorrer ao Oscar. Também serão organizados painéis para os membros debaterem sobre racismo. As iniciativas serão detalhadas no dia 31 de junho.