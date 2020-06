Série da Netflix aumenta pontuação no IMDb e pode ultrapassar 'Vikings'

Com personagens históricos que também aparecem em “Vikings”, a mistura de elementos nórdicos e ficção de “The Last Kingdom” está ganhando cada vez mais fãs. Após estreia da quarta temporada na Netflix, a produção está somando 8,4 no IMDb, ficando atrás do drama do History Channel por apenas um ponto.

Ao invés de seguir trama de Ragnar, a produção é inspirada nas Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell e se centra em Uhtred, personagem de Alexander Dreymon, um nobre que perdeu os pais e foi criado por Vikings.

Reprodução / Giphy

Quando cresce, o jovem se torna um guerreiro que deseja conquistar as terras onde nasceu: Wessex, agora comandadas pelo Rei Alfred.

Confira o trailer: