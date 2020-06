Roteirista da série 'This is Us', Jas Waters morre aos 39 anos

Jas Waters, roteirista da série 'This is Us' na NBC, morreu nesta quarta-feira (10) aos 39 anos. A causa da morte não foi divulgada.

No Twitter, a conta oficial da produção do seriado confirmou a informação. "Toda a família #ThisIsUs ficou arrasada ao saber da passagem de Jas Waters. No tempo em que esteve conosco, Jas deixou sua marca em nós e em todo o show. Ela era uma contadora de histórias brilhante e uma força da natureza."

Veja também:

Dia dos Namorados: Silva embala os apaixonados em live nesta sexta

Radiohead disponibiliza show de São Paulo no YouTube

Waters também roteirizou a série Kidding entre 2018 e 2020, estrelada por Jim Carrey.