Radiohead disponibiliza show de São Paulo no YouTube

Quem foi ao show do Radiohead em São Paulo em 2018 vai poder recordar o momento com um material bem mais bonito que vídeos feitos no celular. A banda britânica disponibilizou a apresentação completa no YouTube, dentro da série "At Home with Radiohead".

O show, realizado no Allianz Parque em abril daquele ano, entrará no ar nesta quinta-feira (11) às 18h no canal. Defina lembrete clicando no vídeo abaixo.

A banda vem disponibilizando uma apresentação por semana desde o início da pandemia.

Clique aqui para assistir a playlist do que já está no ar.

“Agora que você não tem escolha se deseja ou não uma noite tranquila, apresentamos as várias lives da Radiohead’s Public Library, agora no canal do Radiohead no YouTube. Lançaremos uma por semana até que as restrições resultantes da situação atual sejam atenuadas ou os shows [gravados] acabem. Qual será o primeiro? Ninguém sabe", disse a banda em comunicado.