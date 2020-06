Visual 'diferenciado' do PlayStation 5 gera reações nas redes sociais; confira

A Sony transmitiu, na tarde desta quinta-feira (11), uma apresentação com diversos jogos que serão lançados para o PlayStation 5, console de nova geração da marca. Para a surpresa de ninguém, a empresa revelou o design do aparelho no fim do vídeo.

Com visual futurista e cheio de curvas, a aparência do console surpreendeu a comunidade de jogadores. O PlayStation 5 estará disponível no fim deste ano em duas versões, sendo uma delas sem o drive para jogos físicos – o que deve torná-la mais barata do que o modelo completo.

Já a versão com entrada para discos Blu-Ray 4K chama a atenção pelo design desigual nas laterais. As primeiras imagens indicam que o console deve ser usado verticalmente, mas não foi indicado se este é o modo mais recomendado.

Na rede social Twitter, as opiniões sobre a aparência do produto se dividiram. Alguns se preocuparam com a predominância da cor branca – remetendo o primeiro PlayStation, de 1994 –, já que aparelhos nesta cor tendem a amarelar.

Outros elogiaram o design único e bastante diferente do rival, Xbox Series X, que apostou em uma torre que lembra a CPU de um computador. Não faltaram comparações com outros objetos, como um roteador e o capacete de um Stormtrooper, da franquia Star Wars. Além das brincadeiras com o possível preço do console, que não foi revelado – assim como sua data de lançamento.

A verdade é que, com uma versão expandida de “Grand Theft Auto V” e as sequências de “Horizon Zero Dawn“, "Resident Evil" e “Gran Turismo”, o design é o que menos importa! Confira abaixo algumas das reações:

Espero que o PS5 venha com uma capinha dessas pra não amarelar pic.twitter.com/5ylObKQdsU — Unidade 01_F1D0 (@um_Fido) June 11, 2020

Bonito esse PS5 pic.twitter.com/H5NAL6e5gG — Napoli da Fuleragem™ (@NapoliFuleragem) June 11, 2020

PS5 deitado ae pra quem queria ver, n vou mentir q ficou brabo #PS5 #PS5Reveal pic.twitter.com/JsNFAbqYSh — miopia😳 (@miokips777) June 11, 2020

recebi acesso antecipado ao ps5 vulgo playstation 5,em breve trago a análise sobre. pic.twitter.com/ZQL4ySXURw — Rafa Soares🤡 (@RafaSoares041) June 11, 2020

Com o formato do Xbox Series X parecendo uma geladeira, nós agora apresentamos o Playstation 5 em forma de abajur, obrigado, Sony. #PS5 pic.twitter.com/kUanmGxkpm — Cloud ☁ (@Firioneil) June 11, 2020

gostei muito do design do PlayStation 5! pic.twitter.com/yR0RTQLWl1 — Morrigan 🎂21 DIAS🎂 (@morrigan_trash) June 11, 2020

To até agora encantanda com o ps5 pqp q poha linda #PS5 pic.twitter.com/RohT9ML39z — Preta Lora 💙 (@xabelinhabk) June 11, 2020

Só eu que achei controles e console do #PS5 bem stormtrooper?!? pic.twitter.com/0A5M1BGWzI — Zé Roig, O Urbanauta (@zeroig) June 11, 2020