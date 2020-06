La Casa De Papel: Jaime Lorente encanta as redes sociais ao revelar fotos da infância

Jaime Lorente, que interpreta Denver em “La Casa De Papel”, encantou as redes sociais ao publicar fotos de quando era criança.

“Hoje é o dia da minha terra. E eu sinto falta dela. As fotos? Meu pai me olhando. Eu também sinto falta disso. VIVA MURCIA!”, escreveu o ator no Instagram.

O texto continua com espoilers da quarta parte de “La Casa De Papel”:

Reprodução / Instagram

De acordo com o portal En Cancha, o ator falou sobre uma suposta divisão na Resistência após a morte de Nairóbi, personagem de Alba Flores.

“Acho que isso representa um marco no estado emocional dos personagens. No final, existe um tipo de inconsciência, mas de repente algo verdadeiro acontece e, em seguida, colocam a realidade diante de todos nós. Começamos a ter medo, entrar em uma tensão transbordante, ficamos muito tenso e desconfiando um do outro”, pontuou.