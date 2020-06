Kelly Clarkson pede divórcio após sete anos de casamento

A quarentena acabou com mais um casal. Desta vez, foi a cantora norte-americana Kelly Clarkson quem decidiu desatar os laços.

Segundo o tabloide Entertainment Weekly, Clarkson entrou com pedido de divórcio de seu marido Brandon Blackstock, com quem é casada há sete anos. No documento, ela expressa como motivação para a separação "diferenças irreconciliáveis".

O casal tem, juntos, dois filhos: uma menina de 5 anos chamada River, e um menino de 4, Remington. A cantora também pediu guarda conjunta das crianças.

Um detalhe pouco conhecido sobre a intérprete de "Because of You" é que, em 2013, após seu casamento, ela adotou o sobrenome do marido, deixando "Clarkson" apenas como sobrenome artístico. Agora, ela tentará reaver seu nome de solteira.

No fim de abril, o marido e seus filhos gravaram um vídeo fofíssimo desejando feliz aniversário à cantora, que foi exibido como surpresa em seu próprio talk show, o The Kelly Clarkson Show. Não se sabe se naquela época o casamento já estava chegando ao fim, mas a decisão pelo divórcio chegou como surpresa para os fãs.

Just now seeing this and I am bawling! They’re all so cute! I’ve had a bit of a rough week and this just turned it around 🤗❤️🥰😘😊 https://t.co/gyDUwAhi1t

— Kelly Clarkson (@kellyclarkson) April 24, 2020