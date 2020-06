Edi Rock, do Racionais, lança música 'Vidas negras' com homenagem a João Pedro

O rapper Edi Rock, do grupo Racionais MC's, lançou nesta quarta-feira (10) o single "Vidas negras", para apoiar a luta contra o racismo.

A música faz parte do terceiro álbum solo do rapper, "Origens – 2". A gravação começa com um áudio de reportagem sobre o assassinato de João Pedro, de 14 anos, morto por policiais no Rio de Janeiro.

Ao longo da música, que tem o refrão "vidas negras importam", aparecem fotos de protestos contra o racismo e de outras vítimas, como a vereadora Marielle Franco e a menina Ágatha Félix.

"Comecei ano passado e agora vejo que é o momento de compartilhar uma parte do que tem sido desenvolvido, com vocês. Nada mais oportuno, já que o momento de ataques contra o povo negro pede posicionamento e atitude. No meu caso através da música, através do RAP!", disse Edi Rock em sua conta do Instagram. "Espero que seja instrumento de inspiração, mobilização e ação. A luta é contínua… não se cale!"