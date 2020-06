Conheça Michele Morrone, o ator sexy de ‘365 DNI’ que conquistou as redes sociais

Michele Morrone é um ator italiano que conseguiu cativar milhares de fãs por seu papel como Massimo no filme 365 DNI. No entanto, a história de Michele no show business é bastante extensa, e, assim como seu personagem, ele tem uma triste história de amor.

Michele Morrone é o ator que dá vida a Massimo em 365 DNI

O ator estudou teatro na Itália e começou a ter papéis em peças pequenas e depois estrelou peças maiores. Isso o levou a querer testar seu talento no cinema. Sua carreira decolou após estrelar o filme 365 DNI, que foi um grande sucesso em seu país de origem.



O ator foi casado com a designer Rouba Saadeh, com quem teve dois filhos. No entanto, os dois se separaram em 2018. Depois disso, o ator entrou em depressão e até pensou em parar de atuar para sempre. Durante esse período, trabalhou como jardineiro por um ano, até recuperar e voltar a atuar.



Além de ator, o famoso é um guitarrista e cantor profissional, uma de suas músicas aparece no filme 365 DNI. O tema é intitulado Feel It, que faz parte do material Dark Room.



Nas redes sociais, o galã frequentemente compartilha sessões de fotos e bastidores de seu trabalho, com as quais conseguiu conquistar seus mais de um milhão de seguidores. Em seu vídeo mais recente, ele agradeceu aos fãs pelo amor que recebe e pela grande aceitação que o filme teve após sua estreia. Ele também expressou que gostaria de abraçar todos eles para mostrar seu amor.



Além de ser uma fã de tatuagens, ela gosta de andar a cavalo e de passar tempo com seus filhos, como evidenciado em várias publicações nas redes sociais.