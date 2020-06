Anne With An E em desenho: conheça a adaptação da série para crianças

A série da Netflix, Anne With An E, é baseada no livro “Anne of Green Gables”, que conta com uma adaptação em desenho animado chamado “Anne: The Animated Series” criado por Kevin Sullivan.

“A imaginação descontrolada de Anne a leva a uma série de aventuras, que demonstram lições importantes em lealdade, resolução de conflitos, resolução de problemas e amizade. Os objetivos educacionais de “Anne of Green Gables: The Animated Series” é apoiar o desenvolvimento da identidade de uma criança, reforçada pelo pensamento lateral e pelo uso da magnitude da criança para absorver os desafios diários”, explica a sinopse do desenho.

O desenho está disponível online na Gazebo TV. Contudo, ainda não conta com seu conteúdo traduzido para português.

Confira o trailer de Anne With An E em desenho:

LEIA TAMBÉM: