Exonerada do governo, Regina Duarte mostra alívio: 'Ufa'

Regina Duarte foi exonerada do cargo de secretária especial de cultura do Ministério do Turismo. O anúncio da saída da atriz ocorreu em 20 de maio, mas a informação foi publicada na edição da madrugada desta quarta-feira (10) do Diário Oficial da União, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Em seu perfil do Instagram, a atriz publicou uma imagem da exoneração e escreveu na legenda: "Deu-se! Ufa".

Com o possível fechamento da Cinemateca, em São Paulo, a atriz ainda não tem um rumo definido no governo federal. No anúncio de sua saída do governo, Bolsonaro havia anunciado que ela assumiria a direção da autarquia.

A instituição é responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e é vinculada à Secretaria da Cultura.