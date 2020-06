MC Livinho é acusado novamente por racismo: “fãs conhecem o artista, mas a pessoa só conhece quem trabalha com ele”

Após ser denunciado por racismo pela modelo Raielli Leon, MC Livinho recebeu nova denúncia. Desta vez, o cantor foi acusado por Mc Gerex, que trabalhava na equipe do funkeiro, de agressão. Gerex publicou dois vídeos falando sobre o caso."Quem trabalha com ele, sabe que ele é surtado. Os fãs conhecem o artista, mas a pessoa só conhece quem trabalha com ele”, afirmou o MC.

No domingo, Gerex publicou um vídeo no qual aparece com a boca sangrando e disse: "Veio aqui, não falei nada pro cara. To aqui há dois anos comendo banco. Me agrediu aqui, na frente de todo mundo, da equipe, o Livinho. Vacilão! Me agrediu por nada. No tempo que eu to aqui, eu ganho R$ 1500 e nunca fiz nada demais. Só queria gravar. O cara veio e me agrediu. Falou que era parceiro, que era amigo, me saudou com a paz de Deus. Sabe o peso dessa palavra? E olha aqui o que ele fez no final. Sabe o que Deus falou pra mim quando eu fui buscar a palavra? `Tudo que ele fizer pra você, você cumprimenta ele, abraça ele, fala com ele`. Ele sempre agrediu todo mundo da equipe e nunca tinha me agredido".