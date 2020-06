La Casa de Papel: Quando começam as gravações da 5ª parte da série

Com um final de despedidas difíceis, a 4ª parte de “La Casa De Papel” deixou muitas perguntas sem respostas. O lado positivo, é que a nova temporada da série já foi confirmada.

De acordo com Fotogramas, as gravações da 5ª parte da série devem ser iniciadas em breve, o que possibilitaria a entrega dos capítulos em 2021. No entanto, levando em conta as paralisações devido à pandemia de covid-19, a produção poderia chegar a atrasar a entrega até junho do próximo ano.