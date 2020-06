Beyoncé negocia gravação da trilha sonora de 'Pantera Negra 2'

Após duplar Nala no live action de Rei Leão, Beyoncé está negociando para trabalhar com a Disney novamente!

Segundo o jornal The Sun, a cantora deve assinar um contrato de US$ 100 milhões para gravar canções da sequência de Pantera Negra, com lançamento previsto para 2021.

De acordo com o jornal, os detalhes finais estão sendo discutidos e Beyoncé ainda pode narrar dois documentários para o streaming da Disney.