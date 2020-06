Baterista do CPM 22 é afastado da banda após divulgação de conversa com menor

A banda CPM 22 soltou uma nota nesta quarta-feira (10) em que afirmou ter afastado o baterista Ricardo Di Roberto, conhecido como Japinha, do grupo. O motivo seria a divulgação de conversas privadas do músico com uma adolescente de 16 anos.

Na troca de mensagens, Japinha pergunta a idade da garota, que diz ser menor de idade, e diz que quer conhecê-la, além de perguntar sobre virgindade. Em entrevistas aos portais Uol e G1, o baterista confirmou a veracidade da conversa e alegou que não houve "conotação maldosa".

Em duas notas, a banda afirma que não compactua com “atitudes desrespeitosas contra quem quer que seja” e afirma que “cada um responde por suas atitudes”. O uso do termo “afastamento” não confirma que a saída de Japinha da banda seja definitiva. O baixista do grupo, Fernando Sanchez, anunciou a saída do CPM 22, mas não citou o episódio como motivação.

Veja abaixo as publicações do CPM 22 nas redes sociais e a manifestação do músico na sua rede pessoal: