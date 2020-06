Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, Terry Crews presta solidariedade à família de João Pedro

O ator Terry Crews, famoso no Brasil por fazer o papel de Julius, o pai do protagonista na série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, gravou um vídeo nesta quarta-feira para prestar solidariedade para a família do adolescente João Pedro, de 14 anos, morto pela polícia em maio, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

“Gostaria de demonstrar minha solidariedade para a família de João Pedro. Eu apoio todos vocês em sua luta por justiça e sua luta para terminar a brutalidade policial nos Estados Unidos e no Brasil. Eu apoio os ativistas negros brasileiros, o povo vivendo nas favelas, as mães das vítimas e todos que estão lutando contra o racismo e violência. Obrigado”, disse.

Assista ao vídeo: