5 leituras obrigatórias para relembrar a obra do poeta Luís Vaz de Camões

Neste 10 de junho se comemora o Dia de Portugal, feriado nacional no país europeu. A data foi instituída em 1880, quando se completaram os 300 anos da morte do célebre e brilhante poeta Luís Vaz de Camões, autor de “Os Lusíadas”. Preparamos uma lista com leituras considerados os mais importantes na bibliografia do português. Para quem ainda não leu, vale a pena conhecer. Para quem já leu, vale a pena relembrar. A lista inclui uma versão da mais famosa obra de Camões feita sob medida para o público infanto-juvenil, uma boa alternativa para apresentar o poeta às crianças. Confira:

1. Os Lusíadas – Caixa





Os Lusíadas, de Luís de Camões, inclui-se na pequena lista dos seis ou sete maiores poemas narrativos da literatura ocidental e apresenta, como tema central, a história e os feitos da nação portuguesa, desdobrados do seu momento culminante: a descoberta do caminho marítimo para as Índias. Com sua publicação, em 1572, Camões cria e codifica o português literário moderno, o mesmo que, com pequenas alterações, usamos até hoje. Compre a partir de R$ 41,90.

2. Sonetos de amor





Os amantes da melhor literatura têm um motivo a mais para celebrar: esta belíssima edição, com uma seleção dos melhores sonetos camonianos sobre o amor. Líricos, eletrizantes e insuperáveis, textos do autor de Os Lusíadas auscultam, a partir da forma poética difundida por Francesco Petrarca (o italiano reputado como o inventor do soneto), o coração de leitores apaixonados. Compre a partir de R$ 31,90.

3. Lírica





Com forte influência de Petrarca, sobretudo os sonetos e as canções camonianas têm por tema predominante o amor, seja humano, seja espiritual e se configuram como o mais importante conjunto de poemas do Renascimento em língua portuguesa. Compre a partir de R$ 11,99.

4. Rimas e-book





A obra contém as seguintes composições completas de Camões: sonetos, canções, éclogas, elegias, odes, oitavas, sextinas, epigramas, redondilhas e poesias apócrifas ou de origem controversa. Compre a partir de R$ 23,72.

5. Os Lusíadas Para Crianças: era uma vez um rei que Teve um Sonho





O poeta Luís de Camões escreveu "Os Lusíadas" para contar umas das maiores aventuras da face da terra. Leonoreta Leitão recria aqui seus principais episódios para apresentar aos pequeninos essa obra de mais de 400 anos. Deuses imortais e prodigiosos que assumem formas humanas, a descoberta de povos e mares antes desconhecidos, fatos históricos contados com o sabor que só um grande escritor sabe criar. A fantasia do poeta não é um acaso. Ela torna mais belo o que nos quer narrar. Compre a partir de R$ 35,70.