A série coreana na Netflix que foi comparada a 'Game Of Thrones'

Quando se trata de batalhas épicas e toques de fantasia, “Game Of Thrones” é uma referência que ainda mantém muitos fãs. No entanto, uma série coreana na Netflix foi comparada a produção da HBO.

Trata-se de “Crônicas de Arthdal”, uma obra que mistura fantasia e elementos medievais para contar a história da antiga cidade de Arthdal, cujos habitantes lutam para construir uma nova sociedade.

“Embora inicialmente houvesse algumas semelhanças com o enredo e cenário de Game Of Thrones, Crônicas de Arthdal seguiu sua própria direção, inventando uma história complexa com uma infinidade de personagens”, escreveu a Forbes.

Confira o trailer: