MasterChef Profissionais: Cozinheiros encaram prova de serviço nesta terça

Nesta terça-feira, 9, os sete participantes do MasterChef Profissionais vão enfrentar três desafios para continuar na competição. O primeiro é uma prova de pressão: os profissionais terão de preparar uma decoração com caramelo. O pior competidor vai direto para a prova eliminatória.

No segundo desafio, uma prova de serviço comandada por Henrique Fogaça. Com a participação do chef português Vitor Sobral, os seis cozinheiros se dividem em dois times para executar menus diferentes que combinem a cozinha brasileira com a portuguesa. O grupo perdedor segue para a prova de eliminação: reinventar uma sobremesa muito conhecida entre os brasileiros.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.