Estreias da Netflix: 5 séries que chegam ao catálogo nesta semana

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Já disponível

Reckoning — Acerto de Contas

Uma adolescente é assassinada em uma comunidade pacata. Decididos a proteger suas famílias, dois homens precisam enfrentar seus próprios demônios.

Disponíveis a partir de quarta-feira (10)

Curon

Depois de 17 anos, uma mulher volta para sua cidade natal com os filhos gêmeos adolescentes. Mas ela desaparece, e os dois devem enfrentar o passado sombrio da família.

Reality Z

O Rio de Janeiro está sob um ataque zumbi, e os participantes de um reality show buscam abrigo em um estúdio de TV. Mal sabem eles o que os espera lá dentro.

Disponíveis a partir de sexta-feira (12)

A Busca

Interesses escusos prejudicam a busca por uma criança desaparecida em um bairro nobre da Cidade do México. Baseada em uma história real.

Silêncio na Floresta

Um promotor renova as esperanças de que sua irmã, desaparecida há 25 anos, possa estar viva depois que encontram evidências em uma vítima de homicídio.

Disponível a partir de sábado (13)

Alexa e Katie (2ª parte da 3ª temporada)

Alexa luta contra um câncer. Mas, ao lado da melhor amiga, ela também está começando o ensino médio. E está pronta para o que der e vier.