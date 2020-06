Artista brasileiro cria pôster versão Ghibli para Dragon Ball

O desenhista Eris Soares, de Santo André, Grande São Paulo, fez um crossover dos sonhos que encantou os fãs de Dragon Ball no Twitter.

Soares imaginou os traços de Goku em versão Studio Ghibli, produtora japonesa responsável por animações como "A Viagem de Chihiro", "Ponyo" e, claro "Meu Amigo Totoro", entre tantos títulos. E criou esse pôster:

Dragon ball, a ghibli movie.

Fan art of my two biggest inspirations estudio ghibli and the work of akira toryama.@PhotoGhibli #krita #ghibli #dragonball #dragon #akira pic.twitter.com/AFACpdAQU7

— Eris snail (@Erisdraw3D) June 3, 2020