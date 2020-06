Daniel Radcliffe rebate comentários de J.K Rowling: 'mulheres trans são mulheres'

O ator Daniel Radcliffe, que interpreta Harry Potter, se pronunciou sobre os comentários da autora da saga, J.K Rowling, nesta segunda-feira (8).

No domingo (7), a escritora respondeu a um artigo de opinião do site Devex, com o título "Criando um mundo mais igualitário pós-Covid-19 para pessoas que menstruam". Rowling criticou o fato de o site ter usado a palavra "pessoas" em vez de "mulheres". O comentário causou polêmica nas redes sociais e ela foi acusada de transfobia, já que existem homens transsexuais que menstruam e mulheres trans que não.

"Mulheres trans são mulheres", rebateu Radcliffe, em um texto publicado no site Trevor Project, ONG dedicada às pessoas LGBT+."Sei que alguns veículos de imprensa vão provavelmente retratar isso como uma briga entre J. K. Rowling e eu, mas não é isso", continuou.

"78% dos jovens transgênero e não-binários relatam que foram alvo de discriminação por causa de sua identidade de gênero. Está claro que precisamos fazer mais para apoiar as pessoas transgênero e não-binárias, não invalidar suas identidades, e não causar maior dano", disse o ator.

Radcliffe também pediu desculpa aos fãs de Harry Potter que tenham se sentido ofendidos com os comentários de J.K Rowling. "Espero de verdade que vocês não percam totalmente o que foi valioso nessas histórias para vocês. Se esses livros ensinaram que amor é a maior força do universo, capaz de superar qualquer coisa; se eles ensinaram que a força é encontrada na diversidade, e que ideias dogmáticas de pureza levam a opressão de grupos vulneráveis; se vocês acreditam que um personagem em particular é trans, não-binário, ou tem gênero fluido, ou é gay ou bissexual; se você encontrou qualquer coisa nessas histórias que ressoou em você e ajudou em qualquer momento de sua vida — então isso é entre você e o livro que você leu, e isso é sagrado", completou.