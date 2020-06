Apresentador Edu Guedes sofre acidente de moto no interior de São Paulo

De acordo com o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, o apresentador Edu Guedes, 46 anos, sofreu um acidente de moto na tarde desta segunda-feira, em sua fazenda, no interior de São Paulo.

De acordo com o programa, Guedes sofreu uma fratura exposta no antebraço esquerdo e foi levado para o hospital e passa bem.

A assessoria do apresentador e chef de cozinha confirmou o acidente em nota oficial:

“Confirmamos que nesta segunda-feira (8) o chef e apresentador Edu Guedes sofreu um acidente enquanto dirigia um veículo automotor em sua fazenda no interior de São Paulo. Na queda teve uma lesão no antebraço esquerdo, foi atendido na capital e passa bem. A pedidos do Edu, a assessoria agradece a preocupação e o carinho de todos”